اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 08:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الإماراتية تعلن بدء دخول مستشفاها الميدانى إلى غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 08:20 م
الخارجية الإماراتية تعلن بدء دخول مستشفاها الميدانى إلى غزة معبر رفح
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم /الجمعة/، بدء عملية إدخال المستشفى الميدانى الإماراتى المتكامل إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح؛ لتقديم الدعم الطبى اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين فى القطاع.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، سيتولى فريق طبى إماراتى الإشراف على المستشفى الميدانى وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التى أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم الأشقاء الفلسطينيين.


وسيجرى تنفيذ المستشفى الميدانى الإماراتى عبر عدة مراحل، حيث تبلغ سعته أكثر من 150 سريرا، ويضم أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات فى تخصصات الباطنة، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة.


ويأتى المستشفى الميدانى الإماراتى ضمن جهود الدولة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم المنظومة الصحية فى قطاع غزة، والتى تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.







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