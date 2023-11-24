اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجهود المصرية تنجح فى إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند لدى الفصائل الفلسطينية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:24 م
الجهود المصرية تنجح فى إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند لدى الفصائل الفلسطينية الوضع فى غزة بعد القصف - ارشيفية

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أسفرت الجهود المصرية المكثفة، عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى 13 من المحتجزين من الأطفال والنساء.
 

 

 

 







الهدنة

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