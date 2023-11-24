الرئيسية أخبار عاجلة الجهود المصرية تنجح فى إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند لدى الفصائل الفلسطينية الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:24 م الوضع فى غزة بعد القصف - ارشيفية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أسفرت الجهود المصرية المكثفة، عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى 13 من المحتجزين من الأطفال والنساء. الهدنة دعم غزة الجهود المصرية عاجل الموضوعات المتعلقة المفوضية الأوروبية تجدد ترحيبها بالهدنة فى غزة: بداية لوقف الأعمال العدائية الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:19 م الهدنة الإنسانية فى غزة انتصار للجهود المصرية.. أعضاء مجلس النواب يؤكدون: مصر أفشلت مخططات أحيكت للمنطقة.. ومؤسسات الدولة على قلب رجل واحد لحماية الأمن القومى المصرى.. ولا سبيل للسلام إلا بحل الدولتين الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:00 م أطفال فلسطين يعبرون عن سعادتهم لدخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ.. فيديو الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:58 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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