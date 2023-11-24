الجمعية العمومية لنادى سوهاج تنتخب اليوم مجلس إدارة جديد

سوهاج محمود مقبول

تشهد انتخابات نادى سوهاج اليوم الجمعة والذى يتنافس على مجلس إدارته 31 مرشحا منافسة ساخنة وقوية نظرا لوجود شخصيات عامة ورجال أعمال من أجل المنافسة على منصب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق وعضوية فوق السن وعضويته تحت السن.

وبلغ عدد إجمالى من المتقدمين لخوض العملية الانتخابية 31 مرشحا حيث " تقدم 4 مرشحين علي منصب الرئيس هم "محمد على ربيع وعنتر عثمان وأحمد الناظر وحشمت عبد الجليل" وعلي منصب نائب الرئيس تقدم 3مرشحين هم "مصطفى لبيب وهيثم الطحان وشوكت محمد محمود"، وعلي منصب أمين الصندوق تقدم مرشحان" أيمن حسني وأحمد خلاف" وفي عضوية فوق السن تقدم 16 مرشح هم " محمد حسني أبو الدهب وأحمد خلف عبد اللطيف والأمير شلقامي وسحر محمود وممدوح جابر وعصام محسن سيد احمد ومحمد نبيل والوليد عبد الحليم ومحمود إسماعيل ووائل محمود المساوي وحسن الشريف وأسعد عمر خطاب وأحمد حسين شلبي وأحمد عبد العظيم وأحمد جابر أبو الوفا وإسماعيل أبو كريشة" بينما تقدم بأوراق الترشيح لخوض الإنتخابات على مقعد تحت السن 6 مرشحين هم " محمود عاشور وأحمد رضوان بكري وأحمد رشاد أحمد وحسين العمدة ورزق محمد السيد ومحمود الدكر.