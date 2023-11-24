الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وطفلا فلسطينيا

كتب محمد شعلان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلي، بأن جهاز الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وقاصرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل.