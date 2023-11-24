الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وطفلا فلسطينيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلي، بأن جهاز الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وقاصرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل.
الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وطفلا فلسطينياالجمعة، 24 نوفمبر 2023 09:39 ص
الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان
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