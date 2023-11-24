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الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وطفلا فلسطينيا

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 09:39 ص
الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وطفلا فلسطينيا الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، نقلا عن  وسائل إعلام إسرائيلي، بأن جهاز الأمن الإسرائيلي بدأ التحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة وقاصرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل.







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