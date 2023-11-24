اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 08:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يعلن تجهيز 3 طائرات من المساعدات الإنسانية لغزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 07:03 م
الأردن يعلن تجهيز 3 طائرات من المساعدات الإنسانية لغزة مساعدات
أ ش أ

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أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تجهيز 3 طائرات محملة بالمساعدات الجديدة إلى قطاع غزة، توجهت منها اثنتان اليوم /الجمعة/ من عمان إلى مطار العريش، فيما ستغادر الطائرة الثالثة غدا /السبت/.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلى - فى بيان، اليوم - إن إرسال هذه المساعدات يأتى بالتعاون مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية - سلاح الجو والأجهزة الأمنية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبالتنسيق مع مصر .


وأضاف أن الطائرتين اللتين غادرتا المملكة اليوم والثالثة التى سترسل غدا، تحمل 77 طنا، من الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ سيتم تسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر المصرى فى مطار العريش لإدخالها إلى غزة وتوزيعها على المستشفيات من خلال الجهات المعنية، وذلك دعما للقطاع الصحى فى قطاع غزة.


وأوضح الشبلى أن التنسيق جار لإرسال المزيد من المساعدات بما يخفف من الضغط الموجود على القطاع الصحى وإمداد المستشفيات بالمواد الطبية والأدوية الضرورية للتعامل مع الحالات الصحية والتخفيف من آلام المصابين والجرحى.


وأشار إلى أن الهيئة تكثف إرسال المساعدات الطبية والغذائية نظرا لحجم الاحتياجات التى تطلبها الجهات العاملة داخل قطاع غزة.


ونوه إلى أن مجموع الطائرات المرسلة إلى أهلنا فى غزة - مع هذه الطائرات الثلاثة- بلغ عشر طائرات حملت بالمواد الغذائية والطبية والأدوية منذ بداية الأحداث فى القطاع.


ولفت إلى أن الهيئة تعمل على إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات الرسمية داخل قطاع غزة لتأمين الاحتياجات الرئيسية والضرورية.







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