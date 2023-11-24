افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة ، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم إفتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير بتكلفة إجمالية 3 مليون و 800 ألف جنيه وهم:

- مسجد السعداوي البحري - حوش عيسى على مساحة 214 م2 بتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه

- مسجد كوم القدح - زاوية صقر - أبو المطامير على مساحة 325 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه .

- مسجد بلشا - حوش عيسى على مساحة 265 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.