اعرف طريقة الحصول على شهادة التخرج أو بدل فاقد وتوثيقها بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقب الانتهاء من المرحلة الجامعية بكليات ومعاهد جامعة كفر الشيخ، الـ22، يرغب الخريج في استخراج شهادة التخرج، أو بدل فاقد أو تالف لها، وتوثيقها، ونوضح لكم خطوات استخراج شهادة التخرج، والأماكن المنوط بها، فعلى الإتجاه إلى إدارة الخريجين وتحرير الشهادات، لتلقي الخدمات التي يرغبها

وتنقسم إدارة الخريجين وتحرير الشهادات. إلى قسمين:

الأول.. قسم الخريجين بكليات الجامعة : ويختص باستخراج شهادات التخرج– استخراج السجل الدراسى (بيان بتقديرات سنوات الدراسة).

ثانيا : إدارة الخريجين وتحرير الشهادات بالادارة العامة لشئون التعليم بالجامعة : وتختص باستخراج الشهادة الدائمة، وتوثيق الشهادات (التخرج – الدائمة – السجل الدراسى ( بيان بتقديرات سنوات الدراسة)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أى تغيير يطرأ على حالة الخريج .

كيفية استلام شهادات التخرج من الكلية :-

- بعد انتهاء لجنة المجموع الكلى التراكمى بكليات الجامعة من عملها واعتماد النتيجة من مجالس الكليات ثم مجلس الجامعة يتقدم الخريج بعد استيفائه إخلاء الطرف لمسئولى الخريجين بقسم شئون الطلاب بالكلية.

- يقوم الخريج بتسليم المختص بقسم شئون الطلاب بالكلية إخلاء الطرف.

- يقوم الخريج بسداد الرسوم المقررة لاستخراج (أربع شهادات تخرج + الشهادة الدائمة )، ويقوم المختص بتحديد موعد لاستلام الشهادات من الكلية.

فى حالة رغبة الخريج فى استخراج شهادة مؤقتة أو سجل دراسي من الكلية يقوم بإتباع الخطوات التالية:

- يتقدم الخريج بطلب لعميد الكلية موضحا به عدد شهادات التخرج أو السجل الدراسى المراد استخراجه من الكلية لمسئول الخريجين بالكلية مرفقا به صورة شخصية.

- ويقوم الخريج بسداد الرسوم المستحقة لاستخراج الشهادة أو السجل الدراسى.

- ويقوم مسئول الخريجين بتحرير شهادة التخرج أو السجل الدراسى المراد استخراجه بعد مراجعته على قرار منح الدرجة العلمية الموجود بالكلية.

- للخريج الحق فى استخراج اى عدد يحتاجه من الشهادات.

- ويقوم الخريج باستلام الشهادة أو السجل الدراسى فى نفس اليوم او حسب الموعد الذى يحدده المختص بذلك.

كيفية استخراج الشهادات الدائمة:-

أولا : استخراج الشهادات الدائمة للمرة الأولى :-

- تقوم إدارة الخريجين وتحرير الشهادات بالجامعة بإعداد قرار منح الدرجة العلمية من واقع مذكرات المنح وشهادات الميلاد وسجل الخريجين و اعتماده من السلطة المختصة بالجامعة ، وبعدها تقوم باستخراج الشهادات الدائمة ( النهائية ) وإنهاء إجراءات اعتمادها من مصلحة الدمغة بالقاهرة بعد مراجعتها وبعدها يتم اعتمادها من السيد عميد الكلية ورئيس الجامعة، ثم يتم تسليمها إلى أمين المخازن بكل كلية لتقوم الكلية باتخاذ إجراءات تسليمها للخريجين.

ثانيا : كيفية استخراج الشهادة الدائمة بدل تالف أو فاقد :-

- يتقدم الخريج بطلب إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لاستخراج شهادة دائمة بدل تالف أو فاقد وبعد الحصول على موافقته.

- يتوجه الخريج إلى إدارة الخريجين و تحرير الشهادات بالإدارة العامة لشئون التعليم.

- يقوم الخريج بسداد الرسوم المقررة لاستخراج بدل تالف أو فاقد للشهادة الدائمة.

- يقوم الخريج باستلام الشهادة الدائمة ( النهائية ) من الكلية بعد إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراجها على النحو المتبع باستخراج ج الشهادة لأول مرة.

توثيق الشهادات ( التخرج – الدائمة – السجلات الدراسية ( بيان بتقديرات سنوات الدراسة )

- يتوجه الخريج إلى مسئول الخريجين بكليته لاستخراج الشهادة أو السجل المراد توثيقه.

- يقوم الخريج بسداد الرسوم المقررة لاستخراج الشهادة أو السجل الدراسي بالكلية.

- ويتسلم الخريج الشهادة من المختص بالكلية.

- للتوثيق يتوجه الخريج إلى إدارة الخريجين وتحرير الشهادات بالإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة ومعه.

- الشهادة المراد توثيقها أو السجل الدراسى أو المحتوى العلمى.

- يقوم الخريج بسداد الرسوم المقررة للتوثيق.

- تقوم إدارة الخريجين وتحرير الشهادات بمراجعة المستند من واقع السجلات الموجودة بالإدارة للتأكد من صحة البيانات الموجودة به.

- وبعد المراجعة يتم اعتمادها من المختصين بالجامعة وتسليمها للخريج تمهيدا لتوثيقها من مكتب وزارة الخارجية الموجود بالمحافظة.

كيفية تعديل أي تغيير يطرأ على حالة الخريج أثناء أو بعد التخرج :-

- يتقدم الخريج بطلب لعميد الكلية مرفق به المستندات الدالة على التغيير من مصلحة الأحوال المدنية حسب النماذج الخاصة بكل حالة لتعديل البيانات التى تم تغييرها.

- يتم عرض الموضوع على مجلس الكلية للموافقة على التغيير المطلوب وبعدها يتم إرسال موافقة مجلس الكلية لإدارة الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

- يتم مراجعة الأوراق الواردة من الكلية وعرضها على مجلس شئون التعليم والطلاب تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة للاعتماد.