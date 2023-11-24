اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 05:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال عودتهما لمنزليهما فى شمال غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:46 م
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال عودتهما لمنزليهما فى شمال غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، إثر استهدافهم بالرصاص الحى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولة العودة إلى منازلهم من جنوب قطاع غزة إلى شماله، بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الشاب زكريا الشنتف (26 عاما) استشهد عقب إطلاق النار عليه ما أدى لإصابته فى الصدر، بينما بقيت هوية الشهيد الآخر مجهولة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.







اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

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