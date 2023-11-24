ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ67 صحفيا فى القصف الإسرائيلى على غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، إن الصحفية أمل زهد استشهدت فى قطاع غزة فى قصف إسرائيل، موضحة ارتفاع عدد الشهداء من الفلسطينيين إلى 67 صحفيا منذ بدء الحرب على غزة فى أكتوبر الماضى.

وأوضحت فى بيان أن الشهداء العاملين فى قطاع الإعلام بلغ عددهم 21 شهيدا، وصحفيان اثنان مفقودة آثارهما، بالإضافة إلى اعتقال 31 صحفيا فلسطينيا منذ بداية أكتوبر الماضى فى الضفة الغربية.

ودخلت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، يومها الأول الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلى تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.