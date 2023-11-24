اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 09:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

اتصالات مصرية مكثفة لتثبيت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 08:29 ص
اتصالات مصرية مكثفة لتثبيت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة الحرب على غزة
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت القاهرة الإخبارية إن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الجانب الإسرائيلى والفلسطينى لتثبيت تنفيذ الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق اقوات الإسرائيلية النار فى محيط مستشفى الإندونيسى.

وقالت القناة إن "عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين ستتم خلال ساعات، موضحة أن الأسرى المفرج عنهم سيتم تجميعهم فى سجن عوفر وهو السجن المخصص للسجناء الأمنيين.

وأكدت أن 17 سيارة إسعاف وصلت إلى الجانب المصرى من معبر رفح ، مع دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة حتى الآن.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 







اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

تبادل الاسرى

اتفاق تبادل الأسرى

غزة

اخبار غزة

حركة حماس

هدنة إنسانية

اسرائيل وحماس

صفقة تبادل الاسرى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة