إخلاء سبيل مالك مطعم بالقليوبية بعد إصابة 4 طالبات بالتهابات فى المعدة

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، إخلاء سبيل مالك مطعم بمنطقة منشية النور بمدينة بنها دائرة قسم شرطة أول بنها، بعد اتهام 4 طالبات بالصف الثالث الثانوي الصناعي، له بشراء سندوتشات كبدة منه، وإصابة جميعهن بإلتهابات في المعدة بعد تناولها، كما أمرت جهات التحقيق بتكليف مفتشي الأغذية بفحص المحل لبيان عما إذا كان هناك مخالفات من عدمه وكذلك فحص ما إذا كان المطعم مرخصا من عدمه.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي بإصابة 4 طالبات بالصف الثالث الثانوي الصناعي، بالتهابات في المعدة بعد تناول سندوتشات كبدة من مطعم بمنطقة منشية النور دائرة قسم شرطة أول بنها، وتم نقلهم لمستشفى حميات بنها وتصرح لهن بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية، ومدير إدارة البحث الجنائي، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط مالك المطعم، ومقيم دائرة القسم، وتبين إدارته للمطعم بدون ترخيص، ورجح إصابة الفتيات بالتهابات في المعدة إثر قيامه بإضافة كمية زائدة من التوابل الحارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابات الأربعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بإخلاء سبيل المتهم ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر.