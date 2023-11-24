إجراءات تقديم للمركز التكنولوجى لتجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى

كتبت – مرام محمد

نهضت المراكز التكنولوجية بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالاعتماد على نظام الشباك الواحد واستخدام أحدث التقنيات لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت.

تقدم المراكز التكنولوجية خدماتها في مجالات متعددة، مثل التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق مياه – كهرباء، وكذلك تجديد رخصة الأكشاك والمحال التجارية والصناعية.

وفي هذا الإطار، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري من خلال المراكز التكنولوجية

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-تسليم الخدمة لمتلقي الخدمة.

جديرٌ بالذكر أن المراكز التكنولوجية عملت على تطوير إدارة خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية "المحليات" بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحسين أسلوب الرقابة، كما ساعدت على توفير قواعد بيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين.