أوقاف الإسكندرية تُحقق 25515 صك إطعام والأولى على محافظات الجمهورية

وقال بيان مديرية الأوقاف اليوم، إنه تقرر صرف مكافأة 2000 جنيه لمدير مديرية أوقاف الإسكندرية، نظرًا لتجاوز مبيعات صكوك الإطعام أكثر من ألفين صك في يوم واحد.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنابة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية بإثابة قدرها 2000 جنيه، حيث حققت مديرية أوقاف الإسكندرية 2250 صك إطعام خلال اليوم الجمعة في يوم واحد.

جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م، علمًا بأن هذه الإثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالي ما تم جمعه في مديريته في العام الماضي قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع في 31/ 12/ 2023م.