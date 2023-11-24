أوقاف الإسكندرية تنظم مقرأة قرآنية للواعظات بمسجد شرق المدينة

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة عددا من الأنشطة الدعوية و المقارئ القرآنية في أنحاء المحافظة حيث عُقدت مقرأة للوعظات صباح اليوم بمسجد شرق المدينة ثم فقرة ابتهالية لعدد من المبتهلين بحضور كل من الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الدكتور محمد السيد نصار مدير عام المساجد.

كما حضر الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة الشيخ، ووسام على السد مدير المتابعة الشيخ على البنا مدير إدارة المنتزة .