ألمانيا تشكر مصر لدورها فى الإفراج عن 4 رهائن ألمان

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أعربت وزيرة خارجية المانيا آنالينا بيربوك، عن شكرها لمصر وقطر والصليب الأحمر بعد الإفراج عن أربعة من الألمان من قطاع غزة.

وقالت الوزيرة الألمانية -فى تغريدة على موقع توتير (إكس) اليوم الجمعة- أنه بقدر ما يمنح هذا اليوم الأمل، فإنه ليس يومًا لتنفس الصعداء حيث يظل إطلاق سراح جميع الرهائن، بخاصة الألمان المتبقين، يشكل الأولوية القصوى.



وأكدت أهمية أن يلتزم الجميع بالاتفاقات المبرمة، وأن يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن فى الأيام القليلة المقبلة ومن الأهمية بمكان أن يتمكن الصليب الأحمر من الوصول إلى الرهائن، ليتمكن أيضًا من توفير الرعاية الطبية لهم.