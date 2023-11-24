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أطفال فلسطين يعبرون عن سعادتهم لدخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ.. فيديو

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:58 م
أطفال فلسطين يعبرون عن سعادتهم لدخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ.. فيديو طفل فلسطيني
كتب عبد الوهاب الجندى

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عبر الأطفال الفلسطينية في قطاع غزة، عن فرحتهم نتيجة لدخول الهدنة الإنسانية في القطاع حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.

وقال أحد الأطفال وهو مبتسم: "يا جماعة مفيش صوت طيارات صار في هدنة، والله فرحنا كثير لكن للأسف الهدنة مؤقت، يا رب تسير هدنة أبدية، والله الدنيا حلو هيك بدون صوت زنانات "طائرات مسيرة".

دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ، يومها الأول الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن اتصالات مصرية جرت مع إسرائيل وحركة حماس؛ لتثبيت اتفاق الهدنة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق إسرائيل النار بمحيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.

 
 

 







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