أسوشيتدبرس: إسرائيل حولت غزة إلى مكان مدمر لا يمكن العيش فيه

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت وكالة أسوشيتدبرس الامريكية الضوء على الدمار فى غزة، وقالت إن القطاع، خاصة المنظمة الشمالية، أصبح منقة لا يمكن العيش فيها، ويخشى الكثيرون من استمرارية هذا الوضع عند انتهاء الحرب.

ونقلت الوكالة عن يوسف هماش، عامل الإغاثة الذى يعمل مع مجلس اللاجئين النرويجى، والذى فر من الدمار الذى حل بمخيم جباليا إلى جنوب غزة قوله: أريد أن أعود إلى منزلى حتى لو كنت سانام على أطلاله. لكنى لا أرى مستقبلا لأطفالى هنا.

بينما قال محمود جمال، سائق التاكسى الذى فر من بلدة بين حانون الجنوبية، إنه عندما غادر لم يستطع أن يعرف أى شارع أو تقاطع يمر به، ووصف حطام المبانى السكنية بانه أشبه بمرفأ سيارات فى الهواء الطلق.

من جانبها، قالت إيميلى ترايب، مديرة منظمة "إير وارز" التى تراقب الصراعات ومقرها لندن، إن القصف الإسرائيلى أصبح واحدا من بين الحملات الجوية الأكثر شدة منذ الحرب العالمية الثانية، فاستخدمت إسرائيل ذخائر أكثر من أى استخدمتها الولايات المتحدة فى أى عام فى حملتها ضد تنظيم داعش، كما وصفت الأمم المتحدة الحرب بأنها الحملة الحضرية الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشارت الوكالة إلى أن حوالى نصف المبانى فى شمال غزة قد تدمرت أو تضررت جزئيا، وفقا لتحليل بصور الأقمار الصناعية أجرى فى جامعة أوريجون. ومع تقدير الأمم المتحدة بأن 1.7 مليون شخص أصبحوا مشردين، فإن البعض يتساءل عما إذا كانت غزة ستتعافى على الإطلاق.

كما أن الحرب أوققف 27 من إجمالى 35 مستشفى فى قطاع غزة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. بينما الدمار الذى لحق بالبنية التحتية الحيوية ستظل تداعياته قائمة لسنوات.

ويقول سكوت بول، خبير السياسة الإنسانية فى منظمة أوكسفام أمريكا إن المخابز ومطاحن الحبوب تدمرت وكذلك تم تدمير مرافق الزراعة والمياه والصرف الصحى. وأضاف قائلا: أنت بحاجة إلى أكثر من أربعة جدرات وسقف ليكون المكان صالحا للسكن، وفى كثير من الحالات لا يمتلك الناس ذلك.