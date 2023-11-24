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أسعار العملات اليوم الجمعة 24-11-2023 فى البنوك المصرية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:30 ص
أسعار العملات اليوم الجمعة 24-11-2023 فى البنوك المصرية عملات
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 24-11-2023 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، و الدينار الكويتي مسجلًا 99.19 جنيه للشراء، و100.16 جنيه للبيع.
 
واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.40 جنيه للشراء، 38.75 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.47 جنيه للشراء، 33.71 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.40 جنيه للشراء، 38.75 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.19 جنيها للشراء، و100.16 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 






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