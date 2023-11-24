أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته ويجرى حوارا أبويا مع أسرة بالجيزة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية اليوم الجمعة بمحافظة الجيزة، بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسى وزراء أسبانيا وبلجيكا.

يأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس السيسى، على المتابعة الدائمة لجميع الجهود التنموية فى الدولة؛ حيث تفقد الرئيس السيسى أعمال تنفيذ محور عمرو ابن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور موازٍ لمحورى المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائرى الجنوبى تقاطع المريوطية وصولًا للطريق الدائرى الشمالى تقاطع منطقة المنشية، مرورًا بأعلى شارع العروبة وترسا الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة.

وأثناء التفقد، توقف الرئيس السيسى، مع أحد المواطنين، حيث دار حديث ودى، حرص خلاله الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته.

وقال الرئيس للمواطن:" ولادك دول.. ربنا يخليهم لك.. أخبارك ايه بتشتغل ايه؟"، ليرد المواطن:" شغال سواق على عربية سوزوكى"، ليسأله الرئيس:"بتعمل كام فلوس في اليوم؟"، ليجيب المواطن:" ممكن 100 جنيه ومرة 120”، ليسأله الرئيس"بتاعتك العربية ولا شغال عليها"، فيجيب المواطن:" لا شغال عليها".

ثم رحب الرئيس بزوجة المواطن التى كانت برفقته وصافحته واطمأن على أحوالها، ثم سألهما عن محل إقامتهما، فقالا:" في البساتين"، وسألهما الرئيس أيضًا عن مبلغ الإيجار الذى يدفعانه للسكن، فرد المواطن:" بدفع ألف و200 جنيه فى أوضة وصالة"... وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن استعلام مليون مواطن عن لجانهم الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أن قرابة مليون مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة التى أتاحتها لاستعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي من 7 نوفمبر الجاري وحتى الآن.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنها أطلقت قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.elections.eg ، بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل اللازمة، وذلك إثر الانتهاء من تحقيق كافة شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية بشأن تغيير المركز الانتخابى وإزالة أسبابها.

إسماعيل هنية: نشكر الرئيس السيسي على موقفه الحاسم والواضح الرافض للتهجير

وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشكر للجهود المصرية القطرية لإتمام الهدنة الإنسانية في غزة، قائلا: "بذل الاشقاء في مصر وقطر جهودا حثيثة ودبلوماسية نشطة، إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق، ونعبر عن شكرنا للدولتين، ونؤكد على الاستعداد لاستمرار العمل معهما لتحقيق الوقف الشامل للعدوان على غزة وإغاثتها العاجلة بكل حاجاتها".

وقال إسماعيل هنية، في كلمة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إننا مستعدين للاستمرار للعمل مع مصر وقطر لحماية شعبنا في القدس والضفة الغربية مع التأكيد على استمرار الجهود العربية والإسلامية لتمكين شعبنا من انجاز تطلعاته في الحرية والعودة والاستقلال وضمان عدم تهرب الاحتلال الإسرائيلي من استحقاقات المعركة.

ضياء رشوان: لا يوجد خرق لوقف إطلاق النار بغزة والأمور تجرى كما خُطط لها

أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، أن الأمور تجرى كما تم التخطيط له فى الهدنة الإنسانية ولا توجد اختراقات على وقف إطلاق النار عدا حادثة واضحة تم إطلاق النار فيها على بعض المتحركين من أبناء قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال وهو ما لم يكن موجود فى الاتفاق.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن كل تفاصيل العمليات العسكرية تجرى كما تم الاتفاق عليها وكل شيء متوقف من الناحية العسكرية، مشيرا إلى أن المساعدات الاستثنائية تم دخول 40 شاحنة دخلت من مصر عبر معبر رفح بالإضافة إلى كمية الوقود المقررة يوميا وهى 130 ألف لتر من الوقود بالإضافة إلى شاحنات تحمل غاز للاستخدامات المنزلية.

رئيس وزراء إسبانيا: أدخلنا المساعدات إلى غزة بمساعدة وجهود الرئيس السيسى

أشار بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إلى ضرورة الوصول إلى حل لأزمة القضية الفلسطينية خاصة بعد ما حدث من كارثة في غزة، قائلا: "ما يحدث كارثة وتعاملنا معها بشكل جيد وتمكنا من وقف اطلاق النار وهذا يؤدى لوصول إلى المساعدات، وشكرنا الرئيس السيسي على هذه الإنجازات التي فعلها، وساعدنا على وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة"، مؤكدا أنه بمساعدة الرئيس السيسي تم وصول المساعدات.

وأضاف بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي من أمام معبر رفح عرضته قناة القاهرة الإخبارية: "في القدس كان لدينا مقابلات مثمرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وتكلمنا عن هجمات 7 أكتوبر وأدناها وأيضا تكلمنا بشكل واضح عن مطالبتنا بإطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيلية، وفي المقابل هناك الكثير من الأمور على إسرائيل فعلها والالتزام بالقانون الدولي ومراقبة قتل المدنيين من النساء والأطفال".

ارتفاع مؤقت بالحرارة غدا وأتربة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ، ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بإعلان إسرائيل دولة فصل عنصرى

تعتزم جنوب أفريقيا تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تطالب بإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري .

وذكرت بوابة نيوز 24 الجنوب إفريقية اليوم الجمعة أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور قالت إن جنوب إفريقيا وفلسطين "تعملان حاليا على صياغة استراتيجيات عملية لرفع القضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ، من أجل" إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري".

وفي وقت سابق، حث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من مجمع الشفاء الطبى فى قطاع غزة

انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وذلك وفق ما قالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.