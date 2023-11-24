أخبار مصر.. الرئيس السيسى: دفع الفلسطينيين للهروب خارج قطاع غزة أمر خطير لن نقبله

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي قال فيها أن دفع المواطنين الفلسطينيين إلى الخروج خارج قطاع غزة أمر خطير بالإضافة إلى مكتسبات بالجملة فى قانون التصالح واتساع فرص تقنين الأوضاع بمثابة ترخيص.



الرئيس السيسى: دفع الفلسطينيين للهروب خارج قطاع غزة أمر خطير لن نقبله أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن دفع المواطنين الفلسطينيين إلى الخروج خارج قطاع غزة أمر خطير ونقله للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "بايدن أكد لى أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع وتم تأكيد الأمر مع رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا".



مكتسبات بالجملة فى قانون التصالح.. اتساع فرص تقنين الأوضاع بزيادة الحالات وقبول الطلب بمثابة ترخيص جاء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي أقره مجلس النواب نهائيا ليتضمن توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، ويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء، على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى في مشروع القانون الجديد.



آليات ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من وسط وشمال قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن آليات ودبابات لجيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مناطق كانت قد تمركزت فيها في وسط وشمال قطاع غزة، بعد سريان الهدنة الإنسانية.



الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا.. والعُظمى على القاهرة 27 درجة قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا سنشهد اليوم وغداً ارتفاعات مؤقتة في قيم درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 2 و3 درجات على أغلب المحافظات وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، لتصل «العظمى» على القاهرة الكبرى إلى 27 درجة مئوية.

كولر يفاضل بين كهربا وموديست لقيادة هجوم الأهلى أمام ميدياما يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى بين الثنائى محمود كهربا والفرنسى انتونى موديست مهاجما الفريق لاختيار أحدهم للظهور في التشكيل الاساسى لمباراة ميدياما بطل غانا في افتتاح دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر لها مساء غداً السبت على ستاد السلام.



اتصالات مصرية مكثفة لتثبيت اتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة.. شاحنات الوقود وسيارات المساعدات وإسعاف من "تحيا مصر" تتدفق نحو القطاع عبر معبر رفح البرى.. والعالقون الفلسطينيون يعودون للمرة الأولى منذ بدء العدوان دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ، يومها الأول الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.



الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات اليوم مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيسي وزراء أسبانيا (رئاسة الاتحاد الأوروبي) وبلجيكا (الرئاسة المقبلة) في مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.



اتصالات مصرية مكثفة لتثبيت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة قالت القاهرة الإخبارية إن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الجانب الإسرائيلى والفلسطينى لتثبيت تنفيذ الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق اقوات الإسرائيلية النار فى محيط مستشفى الإندونيسى.



الأرصاد: طقس معتدل نهارا وأتربة عالقة بالجو.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



الفنان عمرو محمد على يحقق أمنيته ويلمس الكعبة محمولا على ظهر صديقه.. صور تحسنت الحالة الصحية للفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق مسلسل أرابيسك بعد إصابته بإحدى هجمات مرض التصلب المتعدد أثناء أداء العمرة.