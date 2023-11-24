اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:09 م
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"أحلام صغيرة".. 100 عمل فنى لمواهب الإسكندرية فى احتفالات عيد الطفولة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:42 م
"أحلام صغيرة".. 100 عمل فنى لمواهب الإسكندرية فى احتفالات عيد الطفولة جانب من الفعاليات
الإسكندرية جاكلين منير

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نظم قسم المواهب بفرع ثقافة الإسكندرية احتفالية بمناسبة عيد الطفولة بالتعاون مع قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى المعد خلال شهر نوفمبر الجارى.
 
بدأت الفعاليات بمعرض فني بعنوان "أحلام صغيرة" تضمن 100 عمل فني نتاج ورش مرسم المواهب التي أقيمت طوال شهر نوڤمبر، افتتحه كل من الفنان د.سعيد عبد القادر وعزت عطوان مدير عام الفرع، بحضور مسئول المواهب ومدير القصر، ونخبة من المثقفين والفنانين التشكيليين.
 
تلى ذلك فقرة إلقاء شعر بعنوان "فلسطين الصابرة" لنادى أدب الموهوبين، إشراف الأديبة هبة فاروق.
 
وخلال الحفل الذي أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، قدّم نادي مواهب الفنون الشعبية باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية بقيادة المدرب مصطفى أحمد، منها "عدّى النهار، خلي السلاح صاحي، عاش، جرس الفسحة، البمبوطية، الفرح الإسكندرانى، يا بلدنا يا حلوة"، وفقرة التنورة التي تفاعل معها الجمهور، واختتم اليوم بعدة فقرات فنية لفرقة الأنفوشي الاستعراضية تدريب خديجة محمود.






الاسكندرية

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مواهب الاطفال

قصور الثقافة




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