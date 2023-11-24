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آليات ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من وسط وشمال قطاع غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:24 ص
آليات ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من وسط وشمال قطاع غزة دبابات الاحتلال
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن آليات ودبابات لجيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مناطق كانت قد تمركزت فيها في وسط وشمال قطاع غزة، بعد سريان الهدنة الإنسانية.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ، يومها الأول الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ستة من عمال قطاع غزة، في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت مبنى سكنيا في ترقوميا، واعتقلت ستة من عمال غزة كانوا فيه.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من بلدة قفين، شمال طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، شابا من مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن وحدات خاصة إسرائيلية، ترافقها قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب محمد ناصر حناوي عقب اقتحامها المخيم، وسط إطلاق الرصاص الحي.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال استولت على مركبة لأحد المواطنين أثناء انسحابها.

 







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