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6 شهداء وعشرات الجرحى فى استهداف الاحتلال الإسرائيلى منزلا جنوب غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:47 م
6 شهداء وعشرات الجرحى فى استهداف الاحتلال الإسرائيلى منزلا جنوب غزة استهداف منزل فى غزة - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، بسقوط 6 شهداء وعشرات الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزل مأهول في حي الشعوب وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكشف موفد القناة عن وصول 10 مصابين من قطاع غزة عبر معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية.

كان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال إن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما يتم التشاور حوله حاليًا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.

أضاف رشوان في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، من المتوقع وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية ان تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ غدا الجمعة، مشددًا على أن كل الأطراف المشاركة فيها سواء الطرفين المباشرين او الوسطاء ملتزمون ولا نية لديهم للتراجع عن الهدنة أو المبدأ.







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