5 نصائح هامة من للمزارعين قبل زراعة القمح.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

يعتبر القمح من المحاصيل الزراعية الرئيسية في مصر، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات الغذاء والأمن الغذائي للمجتمع، ولضمان نجاح محصول القمح، يتعين على المزارعين اتباع التوصيات الفنية المناسبة والملائمة لكل فترة زمنية.

وهناك عدد من النصائح الهامة لمزارعي القمح قبل البدء في الزراعة نوضحها فى التقرير التالى :

1- القمح من المحاصيل التي تتطلب أرض جيدة من حيث عدم وجود مشاكل فى الصرف، إضافة إلى عدم وجود نسبة ملوحة مرتفعة في الأرض.

2- حرث الأرض جيدا وتقليب التربة وإضافة السماد البلدي بمعدل 20 متر مكعب للفدان قبل عملية الحرث.

3- قبل آخر حرثة يتم إضافة السماد السوبر فوسفات بمعدل 100 كيلو جرام للفدان في الأراضي الطينية، وحوالي 200 كيلو جرام للأراضي الجيرية والرملية.

4- استخدام 45 كيلو جرام من التقاوي في حالة الزراعة على مصاطب في الأراضي الطينية، و60 كيلو جرام في الزراعة المسطحة في الأراضي الطينية و70 في الرملية.

5- في حالة الزراعة الحراثي يتم استخدام 70 كيلو جرام وإضافة 10 كيلو جرام أخرى في قمح الديورم.