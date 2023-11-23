اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 08:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

5 نصائح هامة من للمزارعين قبل زراعة القمح.. تعرف عليها

الخميس، 23 نوفمبر 2023 07:00 ص
5 نصائح هامة من للمزارعين قبل زراعة القمح.. تعرف عليها القمح -أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعتبر القمح من المحاصيل الزراعية الرئيسية في مصر، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات الغذاء والأمن الغذائي للمجتمع، ولضمان نجاح محصول القمح، يتعين على المزارعين اتباع التوصيات الفنية المناسبة والملائمة لكل فترة زمنية.
 
وهناك عدد من النصائح الهامة لمزارعي القمح قبل البدء في الزراعة نوضحها فى التقرير التالى : 
 
1- القمح من المحاصيل التي تتطلب أرض جيدة من حيث عدم وجود مشاكل فى الصرف، إضافة إلى عدم وجود نسبة ملوحة مرتفعة في الأرض.
 
2- حرث الأرض جيدا وتقليب التربة وإضافة السماد البلدي بمعدل 20 متر مكعب للفدان قبل عملية الحرث.
 
3- قبل آخر حرثة يتم إضافة السماد السوبر فوسفات بمعدل 100 كيلو جرام للفدان في الأراضي الطينية، وحوالي 200 كيلو جرام للأراضي الجيرية والرملية. 
 
4- استخدام 45 كيلو جرام من التقاوي في حالة الزراعة على مصاطب في الأراضي الطينية، و60 كيلو جرام في الزراعة المسطحة في الأراضي الطينية و70 في الرملية.
 
5-  في حالة الزراعة الحراثي يتم استخدام 70 كيلو جرام وإضافة 10 كيلو جرام أخرى في قمح الديورم.






محصول القمح

زراعة القمح

القمح

تقاوى القمح



الموضوعات المتعلقة

مزارعو دمياط يجمعون حطب القطن ويستعدون لموسم القمح.. صور

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 07:00 ص

أصناف جديدة من القمح للزراعة بالدلتا الجديدة والعوينات وتوشكى.. التفاصيل

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 07:00 ص

تعرف على تفاصيل عمليات رى القمح للحصول على محصول مرتفع الإنتاجية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:00 ص

حملات رقابية على مخابز منيا القمح فى الشرقية وتحرير محاضر للمخالفين

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:00 م

تعرف على أصناف القمح المستخدمة فى الخبز والحلويات

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة