15 شهيدا فى قصف إسرائيلي استهدف منازل بقطاع غزة.. ودمار ثلاثة مساجد بخان يونس

وذكرت مصادر أمنية،بأن الطيران الحربي قصف منزلا، في حي "الشيخ ناصر" شرقي خان يونس، وأدى القصف إلى استشهاد 5 على الأقل وإصابة آخرين، كما أصيب الصحفيان فادي شناعة، وعمرو طبش في خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد 10 أشخاص على الأقل وجرح عدد كبير، جراء قصف إسرائيلي على منزل في حي "الشيخ رضوان" شمال غزة.

ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين، استهدفهما بعدة صواريخ في مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية 3 مساجد في بلدة "خزاعة" شرقي خان يونس منذ ليلة أمس وحتى فجر اليوم ما أدى إلى تدميرها وهي: صلاح الدين، والرضوان، وعبد المالك أبو رجيلة.