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10 إجراءات لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف

الخميس، 23 نوفمبر 2023 09:00 م
10 إجراءات لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف المستشار حازم بدوى - رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

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اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، 10 إجراءات مهمة لإتمام عملية الانتخابات الرئاسية فى الخارج.

وشرحت الهيئة الوطنية فى بيان لها آخر مستجدات إجراءات الانتخابات الرئاسية وجاءت في 10 نقاط جاءت كالتالي:

*الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد.

 

* ستُجرى الانتخابات أيام ( 1 و 2 و 3 ) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

 

* تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، تم حديد مقراتها وعناوينها.

 

*تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، خارج البلاد الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

 

*بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية.

 

*فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

 

*عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج.

 

*تم استعراض القواعد الاسترشادية للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة.

 

*تم متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج بشأن الضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية .

 

*الهيئة الوطنية تنظم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج.

اخر مستجدات تصويت الخارج
آخر مستجدات تصويت الخارج

 

اجراءات تصويت الخارج
إجراءات تصويت الخارج
 






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