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وكالة أنباء الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى على أن معبر رفح لم يغلق أبدًا

الخميس، 23 نوفمبر 2023 09:39 م
وكالة أنباء الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى على أن معبر رفح لم يغلق أبدًا الرئيس السيسى
أ ش أ

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أبرزت وكالة الأنباء الكويتية (كونا ) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على أن مصر لم ولن تغلق معبر (رفح) فى وجه المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، نافيا ما تردد عن غلق مصر للمعبر.

وقالت "كونا" إن ذلك جاء خلال تصريحات للرئيس السيسى قبيل توجهه للمشاركة فى فعالية (تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين)، موضحًا أنه رأى الكثير من المغالطات التى زعمت أن مصر لا تريد فتح المعبر أو تقوم بغلقه، مؤكدًا أن هذا لم يحدث حتى فى ظل وجود أزمات دولية.

ونوهت "كونا" إلى أن الرئيس السيسى أكد أن هذا لم يحدث أبدا وسيظل معبر رفح مفتوحًا من جانب مصر بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن مصر كانت تدخل ما يقرب من 700 شاحنة يوميًا إلى داخل قطاع غزة قبل أحداث 7 أكتوبر لتلبية احتياجات أهالى القطاع الذى يقطنه 3. 2 مليون نسمة، موضحًا أن عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يقع على عاتق مصر ولكن هناك جانب آخر كان يجب أن يتخذ إجراءات تساهم فى دخول المساعدات بشكل حقيقى إلى القطاع.







الرئيس السيسى

غزة

معبر رفح

هدنة غزة

فلسطين



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