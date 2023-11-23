اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وصول طائرة مساعدات روسية مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:40 م
وصول طائرة مساعدات روسية مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة مطار العريش
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

كانت طائرة مساعدات من الأردن تابعة لوكالة الأونروا وصلت إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة.

وتوجهت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مدينة العريش، تحمل على متنها 41 طنا من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 14 طائرة بإجمالي 533 طنا من المساعدات.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

 







الاحتلال الإسرائيلي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

اخبار غزة

الهدنة في غزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة