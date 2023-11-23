وصول طائرة مساعدات روسية مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

كتب سمير حسنى

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

كانت طائرة مساعدات من الأردن تابعة لوكالة الأونروا وصلت إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة.

وتوجهت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مدينة العريش، تحمل على متنها 41 طنا من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 14 طائرة بإجمالي 533 طنا من المساعدات.