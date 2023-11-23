وزير دفاع إسرائيل: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومتوقع أن يستمر شهرين آخرين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
تدخل الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة غد الجمعة، حيز التنفيز اعتبارا من الساعة السابعة صباح الجمعة، بحسب ما أعلنه مصدر مصرى مسئول.
وأوضح المصدر المسئول أن مصر تسلمت قائمتى المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية ، طالبت مصر جميع الأطراف الالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.
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