وزير خارجية الصين: قمة شي وكيشيدا تشير لإمكانية "حل الجمود" في العلاقات الثنائية المتوترة

أ ش أ

أشاد وزير الخارجية الصيني وانج يي، بالقمة التي عقدت الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، باعتبارها مؤشرا على "حل الجمود" في العلاقات الثنائية المتوترة و "تحقيق تطور في العلاقات الصحية والمفيدة".

جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، خلال اجتماع ناتسو ياماجوتشي رئيس حزب كوميتو، الشريك في الائتلاف الحاكم في اليابان، ووزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الخميس في عاصمة الصين، بكين.

وقال ياماجوتشي، في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه مع وانج في قاعة الشعب الكبرى، إن الصين تطالب بمنحها سلطة المراقبة المستقلة للتصريف المستمر للمياه المعالجة من محطة «فوكوشيما» للطاقة النووية في المحيط الهادئ.

ويدور خلاف بين الجارتين الآسيويتين بشأن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما الذي بدأ أواخر أغسطس الماضي ودفع الصين إلى حظر واردات المأكولات البحرية من اليابان.

وأشار وانج إلى أن هذا العام مهم لأنه يوافق الذكرى الـ45 لتوقيع معاهدة السلام والصداقة الثنائية.

والتقى ياماجوتشي، الذي يقوم حاليا بزيارة للصين تستغرق يومين، مع تساي تشي، زعيم الحزب الشيوعي الخامس، يوم الأربعاء.

وقال إنه سأل كلا من تساي ووانج عن رفع الحظر على استيراد المأكولات البحرية.

وكان زعيم حزب كوميتو يعتزم في الأصل زيارة الصين في أغسطس الماضي لكنه أجل الرحلة بسبب توتر العلاقات الثنائية بسبب تصريف المياه المعالجة، وكان آخر مرة سافر فيها إلى الدولة المجاورة في أغسطس 2019.