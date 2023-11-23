اليوم السابع
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وزيرة التضامن: الهلال الأحمر المصرى يؤدى دورًا محورياً فى أعمال إغاثة غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:41 ص
وزيرة التضامن: الهلال الأحمر المصرى يؤدى دورًا محورياً فى أعمال إغاثة غزة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، إن ما يحدث فى قطاع غزة خزي وعار على حقوق الإنسانية التي تنتهك بشكل صريح فى هجوم سافر على الأطفال والنساء الذين يشكلون 75% من الضحايا.
 
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تلعب دورًا إنسانيًا في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الهجوم الذي يتعرض له المدنيون الأبرياء، والأطفال والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "جرائم ضد الإنسانية"، مشددة على أن الهلال الأحمر المصري يؤدي دورًا محورياً في أعمال الإغاثة الإنسانية.
 
 
 






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