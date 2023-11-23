ندوات توعية برأس البر لحث المواطنين على المشاركه فى الانتخابات الرئاسية

دمياط معتز الشربيني

نظمت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوى، وإشراف نواب المدينة، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة فرع دمياط ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، ونادي رأس البر الرياضي ؛ ندوة تحت عنوان "صوتك أمانة .. انزل وشارك".

تهدف الندوة لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار المشاركة السياسية أحد أهم القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة.

وتضمنت الندوة التعريف بأهمية المشاركة وآليتها وكيفية معرفة اللجان والمقار الانتخابية، وتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في المجتمع خاصةً في القضايا الهامة باعتبارها عضو مؤثر وفعال استهدفته الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والجدير بالذكر أنه قد تم دعوة الحضور للمشاركة الإيجابية الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر المقبل وتقديم صورة مشرفة ورائدة من أبناء مدينة رأس البر، تعبر عن مجتمع واعي متحضر ومسئول، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوحدة بالمشاركة في كافة الفعاليات التي تهم المواطن وفقًا لرؤية الدولة المصرية، وتوحيد الجهود مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.