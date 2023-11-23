نتنياهو: نأمل إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين فى غزة ونحن سنخرج الجميع

كتب سمير حسنى

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إنه يأمل في إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين في غزة، معلقا بقوله: بعدها نحن ملتزمون بإخراج الجميع".، نقلا عن القاهرة الإخبارية.