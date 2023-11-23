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نتنياهو: نأمل إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين فى غزة ونحن سنخرج الجميع

الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:44 م
نتنياهو: نأمل إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين فى غزة ونحن سنخرج الجميع نتنياهو
كتب سمير حسنى

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قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إنه يأمل في إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين في غزة، معلقا بقوله: بعدها نحن ملتزمون بإخراج الجميع".، نقلا عن القاهرة الإخبارية.







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