نتنياهو: نأمل إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين فى غزة ونحن سنخرج الجميع

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إنه يأمل في إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين في غزة، معلقا بقوله: بعدها نحن ملتزمون بإخراج الجميع".، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
نتنياهو: نأمل إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين فى غزة ونحن سنخرج الجميعالخميس، 23 نوفمبر 2023 03:44 م
نتنياهو
كتب سمير حسنى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
كوريا الجنوبية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية فى غزةالخميس، 23 نوفمبر 2023 03:30 م
مفوض الأونروا لوزير الخارجية: تقدير كبير لدور مصر فى التوصل لاتفاق الهدنة فى غزةالخميس، 23 نوفمبر 2023 03:21 م
15 شهيدا فى قصف إسرائيلي استهدف منازل بقطاع غزة.. ودمار ثلاثة مساجد بخان يونسالخميس، 23 نوفمبر 2023 03:16 م
9400 طن مساعدات من الشعب المصرى لأهالى قطاع غزةالخميس، 23 نوفمبر 2023 03:16 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة