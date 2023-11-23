ميقاتي يبحث مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان سبل استمرار التوازن النقدي بالأسواق

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس، ترأسه ميقاتي بحضور وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

ويظل سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار ثابتًا منذ أكثر من 4 أشهر عند متسوط 89500 ليرة للدولار الواحد.