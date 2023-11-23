اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 05:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ميقاتي يبحث مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان سبل استمرار التوازن النقدي بالأسواق

الخميس، 23 نوفمبر 2023 04:10 م
ميقاتي يبحث مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان سبل استمرار التوازن النقدي بالأسواق نجيب ميقاتي
أ ش أ

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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي لدراسة سبل استمرار التوازن النقدي في الأسواق مما يؤثر إيجابيًا على سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس، ترأسه ميقاتي بحضور وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

ويظل سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار ثابتًا منذ أكثر من 4 أشهر عند متسوط 89500 ليرة للدولار الواحد.

 







نجيب ميقاتي

لبنان

مصرف لبنان

وزارة المالية اللبنانية




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