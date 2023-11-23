موجز الاقتصاد: الإسكان تعلن طرح إعلان تكميلى لمشروع "سكن لكل المصريين 3"

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس الموافق 23-11-2023 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية الهامة منها الإسكان تعلن طرح إعلان تكميلى بالإعلان الـ16 لمشروع"سكن لكل المصريين 3" ، التخطيط: 18 مليون مصرى يستفيدون من المرحلة الأولى من حياة كريمة، وغيرها ..

الإسكان تعلن طرح إعلان تكميلى بالإعلان الـ16 لمشروع"سكن لكل المصريين 3"

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لباب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري،

التخطيط: 18 مليون مصرى يستفيدون من المرحلة الأولى من حياة كريمة

استعرض جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، ملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"

غرفة صناعة الجلود تنظم معرض القاهرة الدولى للجلد 26 يناير بمشاركة 85 شركة

تنظم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، الدورة الثامنة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود، في الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل، بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة.

تعاون بين هيئة الاستثمار والبنك الأفريقى للتنمية لدعم بيئة ريادة الأعمال

قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية بتنظيم ورشة عمل لنشر ثقافة ريادة الأعمال بمحافظة الإسكندرية في إطار مشروع «تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال» الممول من البنك الإفريقي للتنمية، والذي يشمل جميع محافظات مصر.

13 % زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2022

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودول الساحل والصحراء حقق زيادة بلغت نسبتها 13.0% خلال عام 2022.

وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة التعديات بمدينة السادات والفشن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية لإزالة تعديات ومخالفات بناء بمناطق متنوعة تحت ولاية جهازى تنمية (مدينة السادات – مدينة الفشن الجديدة).

المالية: مرحلة جديدة من التعاون المصري البحريني لتعميق الشراكة التنموية

شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي

غرفة السياحة: إقبال من المواطنين على التقدم للحج السياحى وآخر موعد للتسجيل 4 يناير

تواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، ويستمر تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المواطنين حتى يوم 4 يناير المقبل.