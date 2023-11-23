ممثل حملة يمامة بمناظرة التنسيقية: ترشحنا لعدم رضاء المواطنين عن الآداء الاقتصادى

وأكد عصام الصباحى على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تنمية الطبقة الفقيرة والإعانات، وقال إن التعليم في مصر، في آخر قائمة التصنيف الدولي، مشيرا إلى ضرورة وضع أولويات للإنفاق سواء في الصحة والتعليم.

وأوضح أن الدعم وصل إلى 530 مليار جنيه، ومع ذلك لا يشعر به المواطنون، وفق قوله، مشيرا إلى أن هذا الرقم أكبر من ميزانية 2022، ولكن في الحقيقة هو أقل بعد زيادة نسب التضخم، لافتاً إلى أن رؤية مرشحه قائمة على ضرورة زيادة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال تأهيل الطبقة الواقعة تحت الحماية الاجتماعية لسوق العمل، مؤكدا أن هذا الرقم الموجود، في بند الدعم، لا يكفي، وأنه لا بد من مضاعفة هذه الأرقام.