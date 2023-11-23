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ممثل حملة يمامة بمناظرة التنسيقية: ترشحنا لعدم رضاء المواطنين عن الآداء الاقتصادى

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:21 م
ممثل حملة يمامة بمناظرة التنسيقية: ترشحنا لعدم رضاء المواطنين عن الآداء الاقتصادى مناظرة التنسيقية
كتب محمد السيد الشاذلى

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قال عصام الصباحي، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، في مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بين ممثلي مرشحي الرئاسة، إن حزب الوفد، قدم مرشحاً للرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة نتيجة عدم رضاء المواطنين عن الأداء الاقتصادي، في ظل تلاشي الطبقة الوسطى، موضحا أن مرشحه سيعمل على دمج المواطنين في عملية الإنتاج.
 
جاء ذلك خلال مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين ممثلي مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حول المحور الاجتماعي في برامجهم.
 
وأكد عصام الصباحى على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تنمية الطبقة الفقيرة والإعانات، وقال إن التعليم في مصر، في آخر قائمة التصنيف الدولي، مشيرا إلى ضرورة وضع أولويات للإنفاق سواء في الصحة والتعليم.
 
وأوضح أن الدعم وصل إلى 530 مليار جنيه، ومع ذلك لا يشعر به المواطنون، وفق قوله، مشيرا إلى أن هذا الرقم أكبر من ميزانية 2022، ولكن في الحقيقة هو أقل بعد زيادة نسب التضخم، لافتاً إلى أن رؤية مرشحه قائمة على ضرورة زيادة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال تأهيل الطبقة الواقعة تحت الحماية الاجتماعية لسوق العمل، مؤكدا أن هذا الرقم الموجود، في بند الدعم، لا يكفي، وأنه لا بد من مضاعفة هذه الأرقام.
 
أدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعصام الصباحي، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتورة أمل عصفور، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.
 

 







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