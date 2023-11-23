اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل 4 جنود هنود فى مواجهات مع مسلحين بولاية جامو وكشمير

الخميس، 23 نوفمبر 2023 10:17 ص
مقتل 4 جنود هنود فى مواجهات مع مسلحين بولاية جامو وكشمير الشرطة الهندية - أرشيفية
أ ش أ

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لقى 4 جنود هنود حتفهم في معركة بالأسلحة النارية اندلعت مع عدد من المسلحين الذين يقاتلون ضد حكم الهند في ولاية جامو وكشمير.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس أن المواجهات اندلعت بعدما شنت القوات الهندية حملة تمشيط للبحث عن مسلحين في الغابات الكثيفة بمنطقة راجوري الجنوبية بالقرب من خط السيطرة الذي يقسم منطقة الهيمالايا بين الهند وباكستان، وذلك بناء على معلومات تفيد بأن اثنين على الأقل من المتمردين يختبئون هناك.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران: شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

 

 

 







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الهند

منطقة الهيمالايا

مسلحين




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