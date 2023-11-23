مطار مرسى علم الدولى يستقبل 22 رحلة سياحية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الخميس قرابة 3500 راكب من جنسيات مختلفة، يصلون على متن 22 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 123 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية السبت الماضى وحتى غداً الجمعة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 8 رحلات من ألمانيا، 3 رحلات من التشيك، رحلتين من النمسا، ورحلة انجليزية، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من هولندا، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلة داخلية .

يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضى وحتى غدا الجمعة 123 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.