مصر لم تغلق معبر رفح أبدا.. رسائل الرئيس السيسى من فعالية دعم فلسطين.. إنفوجراف

العديد من الرسائل المهمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى فور وصوله إلى استاد القاهرة لحضور مؤتمر "تحيا مصر" لدعم الشعب الفلسطينى والتقط صورة جماعية تذكارية مع المشاركين فى المؤتمر، قبل انطلاقه.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح أبدا، متابعا: "مهم أوي النقطة دى.. بقولكم الكلمة دى علشان شوفت الكثير من المغالطات.. إننا مش عاوزين أو بنقفل المعبر.. المعبر مفتوح بشكل مستمر.. وكنا مستعدين".

وأضاف الرئيس السيسي لدى وصوله استاد القاهرة للمشاركة في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، "قبل موضوع 7 أكتوبر كانت بيدخل 500 شاحنة يوميا.. ولما يبقي فيه أزمة كبيرة كده.. مش من صفاتنا أو سماتنا أننا نقفل المعبر".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جميع المصريين اشتركوا للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع:"هنأكد على الدور الكبير الذى قامت به مصر متمثلة فى كل المصريين جمعيات – منظمات - حياة كريمة - تحيا مصر".. كل الناس اشتركت علشان تخفف عن أهالينا فى قطاع غزة.. رغم ظروفنا الصعبة لكن عاوز أقولكم إن حجم المساعدات مقارنة بالمساعدات التى تم إدخالها خلال الكام يوم اللى فاتوا دول إحنا 75 – 80% حجم اللى جه من الدنيا كله كوم والكوم اللى مصر قدمته، وده مش من ولا حاجة لكن أقصد أقول بيه إن احنا كنا على قدر المسؤولية وحاسين قد إيه نتحرك كلنا ونخفف عن أهلنا فى القطاع بالمساعدات اللى اتجهزت فى أسرع وقت.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح، متابعا: "فيه بعض القنوات قامت بالإساءة لينا.. معبر رفح لم يغلق أبدا.. كان فيه إجراءات أخري من الجانب الآخر.. علشان دخول الحاجة "المساعدات".. الدور مش عندنا احنا بس.. مهم اوي تعرفوا النقطة دى".

واستطرد: " بنتكلم كدولة فى إطار قواعد القانون الدولي لدينا إجراءات تهدف إلى دخول المساعدات.. مش هنشعل الموضوع أكثر ما هو مشتعل.. بقول لكل المصريين ولكل الناس فى الدنيا معبر رفح لم يغلق أبدا ولن يغلق أبدا فى وجه مساعدات تدخل القطاع".

ووجه، "الشكر لكل المشاركين فى إعداد المساعدات لأهل فلسطين.. عاوزين ندخل أكبر حجم من المساعدات في الظروف دي.. داخل القطاع فيه 2.3 مليون إنسان تحت الحصار محتاجين كل حاجة.. مياه وقود وأغذية وكل حاجة.. مستمرون في الدعم والمساندة.. الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته وكل منظمات المجتمع المدني.. اللى فات كوم واللى جاى كوم تاني.. متشكر جدا متشكر جدا متشكرا جدا.. شكرا جزيلا".



