مصرع 4 أطفال وإجلاء 30 شخصا جراء حريق فى الفلبين

أ ش أ

أعلن مكتب الحماية من الحرائق فى الفلبين أن أربعة أطفال لقوا حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران إثر نشوب حريق اليوم /الخميس/ فى مدينة "سيبو".



وأضاف المكتب - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن القتلى الأربعة تتراوح أعمارهم بين 11 شهرا وثمانية أعوام، وأن المصابين الاثنين يعانيان من حروق من الدرجة الأولى.



وأشار المكتب إلى أن الحريق تسبب فى تدمير خمسة منازل وتضرر اثنين آخرين بشكل جزئى، موضحا إلى أنه تم إجلاء 30 شخصا من منازلهم إلى أقرب قرية.



وأوضحت الشبكة أنه تم إرسال نحو 36 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقا من أجل تحديد أسباب اندلاع هذا الحريق.