مصرع نجار مسلح بالدقهلية إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية

لقى نجار مسلح بعزبة شباسي، التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية ، مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف حاد فى المخ وهبوط فى الدورة الدموية والتنفسية، على إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية خلال عمله، وجرى نقل جثمانه الى مشرحة مستشفى شربين تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بوصول إشارة من مستشفى شربين المركزي، بوصول "محمد طلعت أحمد السيد"، 47 عاما، نجار مسلح ومقيم قرية الأحمدية التابعة للمركز جثة هامدة "ادعاء سقوط من علو".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس مباحث مركز شرطة شربين، وبالفحص وسؤال شقيق المتوفى "أحمد"، 40عاما، عامل، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال عمل شقيقه بمنزل تحت الإنشاء بعزبة شباسي دائرة المركز ووقوفه أعلى سقالة خشبية بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى الى وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي ان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.