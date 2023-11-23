اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 10:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الخميس، 23 نوفمبر 2023 10:00 ص
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي مقتضب - أن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، ومنعت الشبان من الدخول، لليوم ال(48) على التوالي، أي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

 







المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي

باب المغاربة

مصلى باب الرحمة




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