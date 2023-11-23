مستقبل وطن ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

ينطلق بعد قليل، المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى ينظمة حزب مستقبل وطن أمانة المنيا، بحضور عدد كبير من القيادات الحزبية، وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أعلنت أمانة الحزب بالمنيا عن تنظيم عدد من المؤتمرات خلال الفترة القادمة دعما للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وعقد لقاءات جماهيرية والتعريف بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.

وقد احتشد المواطنين المشاركين فى المؤتمر، قبل بدء المؤتمر بوقت كبير والذين توافدوا من كل مراكز المحافظة لإعلان دعمهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر انعقاد المؤتمر بالقرب من ديوان عام محافظة المنيا، وسوف يبدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، ويتضمن المؤتمر تلاوة القرآن الكريم، وكلمات الحضور، ثم عرض تسجيلى للإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.