اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مستقبل وطن ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالمنيا

الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:20 م
مستقبل وطن ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالمنيا جانب من الاستعدادت لمؤتمر مستقبل وطن بالمنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينطلق بعد قليل، المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى ينظمة حزب مستقبل وطن أمانة المنيا، بحضور عدد كبير من القيادات الحزبية، وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أعلنت أمانة الحزب بالمنيا عن تنظيم عدد من المؤتمرات خلال الفترة القادمة دعما للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وعقد لقاءات جماهيرية والتعريف بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع. 
 
وقد احتشد المواطنين المشاركين فى المؤتمر، قبل بدء المؤتمر بوقت كبير والذين توافدوا من كل مراكز المحافظة لإعلان دعمهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر انعقاد المؤتمر بالقرب من ديوان عام محافظة المنيا، وسوف يبدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، ويتضمن المؤتمر تلاوة القرآن الكريم، وكلمات الحضور، ثم عرض تسجيلى للإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.
 
المؤتمر (1)
المؤتمر 

المؤتمر (2)
المؤتمر

جانب من الإستعدادت (1)
جانب من الاستعدادت

جانب من الإستعدادت (2)
جانب من الإستعدادت

جانب من مؤتمر المنيا (1)
جانب من مؤتمر المنيا

جانب من مؤتمر المنيا (2)
جانب من مؤتمر المنيا

 







مستقبل وطن

الانتخابات الرئاسية

انتخابات مصر 2023

انتخابات رئاسة مصر

الطريق إلى الرئاسة

حملات ومؤتمرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة