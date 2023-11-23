محاكمات × 24 ساعة.. الحكم على قتلة الطفلة بسنت لـ18 يناير والمؤبد لقاتلى العجوز

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر العديد من القضايا المهمة، لعل أبرزها، مد أجل الحكم علي المتهمين بقتل الطفلة بسنت بمنكقة بولاق.



قتل قررت محكمة جنايات الجيزة الخميس مد أجل النطق بالحكم على 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور لجلسة 20 ديسمبر المقبل.



الطفلة بسنت أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت، التي لقيت حتفها بطلق نارى أثناء تصادف تواجدها بالشارع، لشراء بعض طلبات المنزل، وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية لجلسة 18 يناير المقبل.



سرقة بالإكراه قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ل3 متهمين بسرقة ربة منزل عقب خروجها من أحد البنوك بدائرة مركز شبين القناطر والاستيلاء على أموالها بالإكراه.