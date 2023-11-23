تأتي تعليقات تيف ماكليم فى غرفة تجارة منطقة سانت جون فى مقاطعة "نيو برونزويك" الكندية، بعد يوم من إعلان هيئة الإحصاء الكندية أن وتيرة التضخم السنوية تباطأت بشكل حاد إلى 3.1 في المائة في أكتوبر. وهذا أقل من 3.8 في المائة في الشهر السابق وأقل بخمس نقاط مئوية من القمم التي شوهدت في يونيو 2022.

ورفع بنك كندا سعر الفائدة القياسي بسرعة منذ مارس 2022 في محاولة لتهدئة الاقتصاد وتثبيط الطلب على الإنفاق – وهي الجهود التي قال ماكليم إنه من المتوقع أن تستمر في دفع التضخم إلى الانخفاض في الأشهر المقبلة.

وقال للحضور: "نتوقع أن يظل الاقتصاد ضعيفًا خلال الأرباع القليلة المقبلة، مما يعني وجود المزيد من الضغوط النزولية على التضخم في الطريق". "باختصار، الطلب الزائد في الاقتصاد الذي جعل من السهل للغاية رفع الأسعار قد اختفى الآن".

واعترف ماكليم في خطابه أنه على الرغم من تباطؤ التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة "تضغط" على الكنديين. لكنه قال إن "المكافأة تستحق العناء" عندما يحقق بنك كندا استقرار الأسعار ويعود التضخم إلى هدف 2 في المائة.

وقال ماكليم إن أسعار الفائدة "قد تكون الآن مقيدة بدرجة كافية" لترويض ضغوط الأسعار، لكنه كرر أن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا "استمر التضخم المرتفع". وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة ثابتًا في مناسبتين متتاليتين.