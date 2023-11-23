محافظة القاهرة ترفع كفاءة المناطق المحيطة بالمدارس استعدادا للانتخابات الرئاسية

كتب سيد الخلفاوى

تستعد محافظة القاهرة لـ الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر2023 من خلال التنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، وطبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وفى هذا السياق، تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد علي متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أى إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة توفيرا لوسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

ويواصل حي حلوان استعدادته لمارثون الانتخابات الرئاسية برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية ومدى توافر مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع مراعاة اختيار اللجان الانتخابية بالدور الأرضى لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وتابع اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية، أعمال مراجعة مقرات اللجان الانتخابية ورفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس حيث اسفرت الحملة عن رفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة بنك الاسكندرية بمنطقة عرب راشد بحلوان وبنطاق مدارس الحي وجاري المتابعة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس ومقرات اللجان الانتخابية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بقيادة اللواء عبد التواب محمد رئيس الحي بالمرور الميداني ورفع جميع المخالفات والاشغالات امام المدارس التي من المقرر عقد اللجان الانتخابية بها ورفع درجة الاستعداد للقصوى امامها وجاري المتابعة حتى تمام انتهاء الاعمال .

جدير بالذكر انه تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر من يوم 10 حتى 12 ديسمبر للشهر المقبل 2023، كما تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر من يوم 1 لـ 2 ديسمبر 2023.