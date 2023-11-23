لجنة من الإدارة العامة لحماية الشواطئ تبدأ تطوير شاطئ القصير.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شكلت الإدارة العامة لحماية الشواطئ بالبحر الأحمر اليوم الخميس لجنة لرفع احداثيات شواطئ مدينة القصير لتطوير الكورنيش بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة العمل على الاستمرار في أعمال التطوير.

وأكد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، أن تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاعضاء لجنة الإدارة العامة لحماية الشواطئ، حيث قامت اللجنة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوحدة بتحديد بعض المسارات وقياس عمق البحر من مسافات محددة وقريبة من شاطئ القصير بشارع بور سعيد وذلك لتطوير الكورنيش فى المرحلة المقبلة والحفاظ على الطريق الموازى من أخطار النحر الناتج.