اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل ويتهمها بتعمد قتل الصحفيين

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:00 ص
لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل ويتهمها بتعمد قتل الصحفيين مجلس الأمن - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن لبنان، الأربعاء، أن بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة تقدمت بشكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي، يتهمها فيها بتعمد قتل الصحافيين، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أن تقديم الشكوى جاء "عقب ارتكاب إسرائيل للجريمة الجديدة الموصوفة المتمثّلة بقتلها المتعمّد للمراسلة الصحافية فرح عمر والمصوّر ربيع المعماري، العامليْن بقناة الميادين، إضافة إلى المواطن اللبناني حسين عقيل".

وأكد البيان أن الضربة الإسرائيلية "داخل الأراضي اللبنانية على مسافة بعيدة من الخط الأزرق، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بكل متفرعاته، وخرقا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، واعتداء على مدنيين".

وطلب لبنان من مجلس الأمن الدولي أن يتحمّل مسؤولياته لجهة إدانة إسرائيل، نتيجة لارتكابها لهذه الجريمة الموصوفة.

يشار إلى أن قناة الميادين نعت في وقت سابق، مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع معماري اللذين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحافيين جنوب لبنان.

وفي الأسبوع الماضي، منعت إسرائيل التقاط بث قناة الميادين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متهمة إياها "بمحاولة الإضرار بالمصالح الأمنية الإسرائيلية في زمن الحرب وخدمة أهداف العدو".







لبنان

مجلس الأمن

طوفان الاقصى

جيش الاحتلال الاسرائيلى

اسرائيل

غزه

قصف غزه

مستشفى الشفاء

مشفى المعمدانى

جرائم اسرائيل

حماس

فلسطين

القصف الاسرائيلى

اطفال غزه

جيش اسرائيل

اسرى اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة