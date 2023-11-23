كيف تصبح منقذاً للمصاب بالأزمة القلبية؟ علامات هتساعدك

كتبت فاطمة ياسر

كشف تقرير نشر على موقع timesofindia أبرز أعراض النوبة القلبية التى تظهر وتعتبر بمثابة علامات إنقاذ للشخص، ومنها..

- التعرض لألم شديد فى الصدر وعدم القدرة على التقاط النفس بشكل طبيعى، يعد من أكثر الأعراض شيوعا ومرتبطة بالنوبات القلبية، ويصاحبها ضيق أو إحساس بالضغط على الصدر وألم يصعب تحمله.

- الألم يصل للذراعين خاصة فى الذراع الأيسر، لأنه قريب من القلب، ويمتد الألم إلى الظهر والرقبة والمعدة، فعند الشعور بهذه الأعراض يجب توخى الحذر والذهاب على الفور للمستشفى للاطمئنان أنك ليس مصاباً بالنوبة القلبية.

- فى بعض الأحيان يعانى الأشخاص المصابون بنوبات قلبية من عسر الهضم، أو الشعور بحرقان فى المعدة، فإذا شعرت بهذه الأعراض بالإضافة إلى أعراض سابق ذكرها يجب عليك توخى الحذر.

- من أشهر الأعراض المرتبطة بالنوبات القلبية، صعوبة أو ضيق في التنفس وقد تكون غير مصاحبة لألم في الصدر، لذا عليك توخى الحذر أيضا والتعامل مع هذا العرض بشكل جدى، لأنه علامة على النوبة القلبية.

- التعب الشديد غير المبرر والشعور بالدوخة والنهجان الشديد، أيضا يعد من العلامات الأولية للإصابة بالنوبة القلبية، خاصة إذا كانت بشكل مفاجئ.

- التعرق الشديد يعتبر من أعراض النوبة القلبية، خاصة إذا كان العرق بارداً.

- الغثيان والقىء يعد من أعراض الإصابة بالنوبات القلبية، فإذا كان يصاحبها أحد الأعراض السابق ذكرها عليك توخي الحذر وإنقاذ نفسك بالذهاب للطوارئ.

وحث التقرير على ضرورة التعرف على الأعراض السابق ذكرها، وعند تعرضك أو تعرض أى شخص أمامك لمثلها الذهاب الفورى للمستشفى للاطمئنان أنك غير مصاب بالنوبة القلبية.