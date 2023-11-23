اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 05:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوريا الجنوبية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:30 م
كوريا الجنوبية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة غزة
أ ش أ

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رحبت كوريا الجنوبية باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لمساهمتهم في التوسط للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأعربت وزارة الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)- عن أمل سول في أن يكون الاتفاق بمثابة فرصة لمنع وقوع المزيد من الضحايا والتغلب على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وإعادة جميع المحتجزين إلى عائلاتهم، لافتة إلى أن الحكومة الكورية تخطط لمواصلة المشاركة في جهود المجتمع الدولي لتخفيف التوترات وحماية المدنيين.

 







كوريا الجنوبية

مصر

غزة

قطر

اسرائيل




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